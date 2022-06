La Gazzetta dello Sport: “Bremer, dal Toro all’azzurro”

E' un Gleison Bremer che si racconta a tutto tondo quello che è intervenuto alla trasmissione televisiva Resenha. Tanti i temi trattati, ripresi da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. E uno di questi temi è l'azzurro della casacca della Nazionale italiana. "Se non mi venisse data l'opportunità di giocare un giorno con la maglia del Brasile e se invece questa opportunità mi venisse data dall'Italia sarei pronto a giocare per l'Italia, accetterei senza problemi" ha spiegato Bremer, confermando il legame con il paese che lo ha accolto, legame che potrebbe diventare ancora superiore con la richiesta della moglie per la cittadinanza, in virtù delle sue chiare origini italiane. Come spiega il quotidiano, Deborah è "fiduciosa di avere tutti i requisiti per riceverla. Quando le sarà riconosciuta, Bremer farà leva sulla nazionalità della moglie per richiederla anche lui: è sempre stato intenzionato a fare questo passo, e per la prima volta lo ha confermato in queste ore dal Brasile". Nel frattempo si attende per conoscere il suo futuro e se entro il giorno del ritiro fosse ancora in granata, Bremer ha intenzione di rispondere anche alla convocazione del Toro: "Corretto fino in fondo con un club che lo adora come calciatore e lo stima come uomo. Con queste premesse si resterà legati per sempre".