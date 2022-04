La Gazzetta dello Sport: “Bremer oro del Toro, è lui il meglio in Europa”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un focus sulle recenti ottime prestazioni di Gleison Bremer. I dati mostrati dalla rosea vedono il difensore del Toro primeggiare in 3 statistiche tra tutti i difensori d'Europa. I dati presi in esame sono i palloni intercettati, i recuperi e i duelli aerei. Bremer può vantarsi di essere primo in tutte queste statistiche, come intercetti è arrivato a quota 100 staccando nettamente il secondo che è Palomino dell'Atalanta a 78. A livello di recupero batte 256 a 255 Soares del Bochum e infine, con ben 253 duelli aerei vinti il difensore del Toro stacca notevolmente anche il secondo in questa graduatoria che è Pinnock del Brentford a 215. Questi dati testimoniano ancora una volta le qualità del numero 3 granata che in Serie A ha fermato tutti i migliori attaccanti e adesso è oggetto di interesse di Inter, Napoli, Juventus e Bayern Monaco.