La Gazzetta dello Sport: “Bremer tra i cinque migliori difensori d’Europa”

Il protagonista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è senz'altro Gleison Bremer. Il difensore granata nel derby della Mole ha nuovamente annullato l'ormai attaccante bianconero Dusan Vlahovic. Queste le parole che si leggono sull'edizione odierna del quotidiano: "È la grande bellezza del Toro. La notte del derbyèstata la sua galleria d’arte, in un’esposizione luccicante tra anticipi impeccabili e prodigiosi recuperi, distribuendo senza sosta una sensazione di potenza e di superiorità dominante che, pur nel mezzo di un Toro da spellarsi le mani e leccarsi i baffi, a un certo punto è sembrata inghiottire tutto il resto. Se li è presi tutti lui, i riflettori, Gleison Bremer, il The Wallg ranata che il Toro ha pescato dal nulla nell’estate 2018 in Brasile, tra le fattorie di famiglia di Itapitanga (stato di Bahia) e i campi di allenamento dell’Atletico Mineiro".