La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno al top”

Il difensore centrale del Torino ha disputato un'altra stagione importante, tanto da essere inserito tra i migliori undici delle leghe europee: "Pochi giorni di fisiologia pausa e domani si aggregherà alla Nazionale di Spalletti con la prospettiva, ancora più esaltante, di interpretare un ruolo da protagonista nel torneo continentale ormai alle porte. Si trattadiunaenormegratificazione anche per il club in cui Alessandroècresciuto. TuttoilTorino è orgoglioso di questa escalation mentre si inseguono le voci relative all’apprezzamento di tante squadre che vanno per la maggiore, societàsiaitalianechestraniere. Buongiorno piace proprio a tutti, insomma".