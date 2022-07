La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno, il difensore cresciuto nel vivaio granata”

Il protagonista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport è Alessandro Buongiorno, che si racconta nel ritiro austriaco di Bad Leonfelden rivelando obbiettivi e passioni. "Il difensore granata ha lasciato già nella passata stagione i panni della promessa, del prodotto del vivaio dalle buone potenzialità, per indossare quelli del semi-titolare: sono state 23 le gare a cui ha preso parte contro le 12 del campionato precedente. Il salto è evidente. E forse per sottolinearlo ha deciso di cambiare il numero di maglia degli esordi, 99, per prendere il 4, tradizionalmente più familiare per un difensore". Buongiorno può essere considerato una sorta di guida per i molti giovani selezionati da Juric, quindici. "Da un compagno emerso dal vivaio si possono imparare tante cose e anche da Izzo, il veterano che completa il gruppetto tricolore".