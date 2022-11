La Gazzetta dello Sport: “Buongiorno, Pellegri e Ricci sull’agenda di Mancini”

Una delle armi migliori a disposizione del Torino sono i tre talenti azzurri Buongiorno, Ricci e Pellegri, che hanno attirato anche l'attenzione del ct Mancini come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Buongiorno è il cuore Toro per antonomasia. È cresciuto dall’età di sei anni nella scuola calcio granata, nel quartiere Santa Rita a due passi dall’Olimpico, da famiglia torinista. Certificato di qualità per fede e per qualità in campo, perché la sua crescita è stata esponenziale. Non è sfuggita a Mancini che, in estate, lo aveva già chiamato per lo stage dei giovani, “rischiando” di portarselo in Nations. [...]Luccica il made in Italy granata con i gioiellini Ricci e Pellegri. Ventuno anni a testa, profezie di mezzo mondo per entrambi da quando sono bambini. Sono due pilastri dell’Under 21, sembrano destinati prima o poi a fare il salto nell’azzurro dei grandi".