La Gazzetta dello Sport: “Caccia al Tris”

"Lungo la via Emilia, lungo la terra dei motori, c’è arrivato con tutta l’intenzione di aprire il gas - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Sarà un Toro all’attacco quello che si presenterà al Tardini con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Là davanti, dove nascono gol ed emozioni, a guidare ci sarà l’attaccante scozzese Che Adams, l’uomo al quale Vanoli chiede di alzare le marce". E in conclusione: "Il gol gli manca dal 24 gennaio, all’epoca decisivo nella vittoria casalinga sul Cagliari con una doppietta. Non c’è un momento migliore per sbloccarsi e per alimentare la rimonta di un Toro reduce da due vittorie di fila in campionato".