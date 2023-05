La Gazzetta dello Sport: “Cairo elogia anche Sanabria”

"Si gioca sul filo dell’equilibrio la volatona finale verso l’ottavo posto - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Distanze ravvicinate, quattro squadre coinvolte, un calendario con pari difficoltà per tutte: per Monza, Torino, Bologna e Fiorentina i destini si decideranno al fotofinish in un finale avvincente che avrà tantissimo da dire. Intanto aver toccato la quota dei cinquanta punti, con due giornate ancora da giocare, è la certificazione dell’ottimo lavoro di programmazione svolto dalla società in estate. Nelle ultime due stagioni, il Torino ha portato a casa cento punti, naturalmente ha davanti centottanta minuti ancora tutti da giocare in questo campionato. Segno tangibile che la società ha costruito delle basi solide per affrontare le sfide dell’immediato futuro. Il presidente Cairo si gode insieme ai tifosi la marcia di Tonny Sanabria. Ieri il paraguaiano si è portato a casa il suo