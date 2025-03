La Gazzetta dello Sport: “Camolese: “Basi solide, potrà diventare un grande Toro”

L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport tra i vari temi trattati ha posto il focus sulle parole di Giancarlo Camolese, intervistato in esclusiva. . A seguire le parole del quotidiano: "Un passato al Filadelfia, le esperienze sulla panchina del Torino dal 2000 al 2002 e nel 2009: Giancarlo Camolese resta un osservatore attento delle vicende granata, anche oggi che è consigliere federale della Figc e vice-presidente dell’Associazione italiana allenatori...". Camolese ha anche parlato del possibile obiettivo europeo per i granata: «L’obiettivo è sempre fare il massimo. Ci sono anche gli avversari, però il Torino, per la sua storia e per quello che sta facendo vedere, ci deve provare».