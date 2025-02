La Gazzetta dello Sport: “Casadei già titolare. Elmas e Biraghi…”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport approfondisce i dubbi tattici davanti a cui si può trovare Vanoli in questo momento. Nello specifico il quotidiano analizza la situazione dei nuovi arrivati, e cerca di capire come possano essere schierati tutti e 3 (non considerando Salama) nello stesso 11 di partenza. Mantenendo il 4-2-3-1 che tanto ha fatto bene ai granata nell'ultimo periodo, è evidente che Biraghi andrebbe a sostituire Borna Sosa come terzino sinistro, Casadei si posizionerebbe al fianco di Ricci nella mediana a 2 mentre Elmas, forte dell'eurogol contro il Bologna, prenderebbe il posto di Karamoh come trequartista/esterno di sinistra. In un possibile ritorno al 3-5-2, invece, Biraghi si troverebbe in una posizione a lui molto comoda: l'esterno a tutta fascia a sinistra. Casadei si posizionerebbe invece come mezzala nel centrocampo a 3 insieme a Ricci e uno tra Linetty, Gineitis e Tameze, quando tornerà dall'infortunio, mentre Elmas salirebbe a fare la seconda punta al fianco di Ché Adams. Il quotidiano analizza anche una terza ipotesi: il 3-4-2-1. In questo, per permettere anche a Vlasic di giocare, in questo caso come esterno sinistro, Biraghi dovrebbe spostarsi dietro e giocare come braccetto di sinistra. Casadei sarebbe sempre al fianco di Ricci, mentre Elmas si posizionerebbe come trequartista al fianco di Sanabria e dietro Adams. Quest'ultima ipotesi sembra comunque la più improbabile.