La Gazzetta dello Sport: “Casadei, il Toro vince la sfida per il giovane talento”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport oggi c'è spazio anche per il nuovo acquisto del Torino che risponde al nome di Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003 arriva dal Chelsea e ha firmato un contratto con il Toro valido fino al 2029. La posizione in campo che la rosea ipotizza per lui è quella di mediano davanti alla difesa al fianco di Ricci nel nuovo 4-2-3-1 che mister Vanoli ha messo in pratica nel recente periodo. Tuttavia, il centrocampista ex Inter non avrà compiti difensivi ma avrà libertà di inserirsi nelle aree avversarie per mettere in evidenza così le sue doti offensive e le sue abilità al tiro. La trattativa per Casadei è stata molto lunga perché il Chelsea aveva richieste ben precise per lasciar partire il centrocampista italiano e il duello con la Lazio è stato molto lungo e complicato a vincere con una trattativa che ha vissuto costanti ribaltamenti di fronte ma alla fine Casadei vestirà granata.