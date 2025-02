La Gazzetta dello Sport: “Casadei incursore ed Elmas multiuso: il Toro punta alto”

Tra le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport c'è un approfondimento relativo al Torino e a due suoi nuovi acquisti appena arrivati nella sessione di mercato invernale. Si tratta di Eljif Elmas e di Cesare Casadei: il primo è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia e conosce già bene la Serie A avendo giocato per diversi anni a Napoli, il secondo invece è stato felice di tornare in Italia visto che al Chelsea non ha trovato spazio dopo gli anni nelle giovanili dell'Inter. Il centrocampista italiano scuola nerazzurra, sottolinea la rosea, ha negli inserimenti e nei gol uno dei suoi punti di forza, anche con dei tiri da fuori area, di fianco a Ricci in mediana potrà dividersi i compiti. Il trequartista macedone invece è un jolly che ha già ricoperto tanti ruoli diversi a Napoli e a Lipsia (sebbene in Germania lo spazio per lui sia stato poco) e arriva al Toro per fornire a mister Vanoli la sua esperienza e la sua versatilità, in campo può connettersi al meglio con Adams e Vlasic.