La Gazzetta dello Sport: “Casadei può sostituire Ricci contro il Bologna”

Nell'analisi di Torino-Genoa, La Gazzetta dello Sport propone uno spunto di riflessione interessante. In una partita in cui i granata hanno faticato a segnare, girando spesso intorno all'area di rigore ma senza mai rendersi realmente pericolosi (tant'è che il vantaggio è arrivato grazie ad un autogol), la mossa di Vanoli nel finale per cercare di cambiare questa tendenza è stato il passaggio a due punte. Anche con quest'altra direzione tattica, i nuovi arrivati hanno dimostrato di poter dire la loro. "La risposta tattica di Vanoli è il passaggio al 3-5-2 con due nuovi, Biraghi a sinistra e Casadei in mezzala, e nel finale Sanabria per accompagnare Adams. Gli accorgimenti servono a guadagnare terreno e probabilmente suggeriscono il ritorno alla doppia punta in situazioni del genere, quando si gira attorno all’area ma serve un autogol. Non è difficile immaginare che l’ex viola diventerà l’esterno sinistro e che Casadei, con quel fisico, le verticalizzazioni, i colpi di testa, potrebbe affiancare Ricci in mediana. E probabilmente anche sostituirlo contro il Bologna, quando Ricci sarà squalificato" così il quotidiano riguardo a questa possibilità tattica.