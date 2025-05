La Gazzetta dello Sport: “Casadei contro il Lecce per illuminare ancora il Toro”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus su Cesare Casadei: "Rilancio Casadei, Cesare è carico Contro il Lecce per illuminare ancora il Toro. Spento col Venezia, incisivo dopo essere entrato dalla panchina con l’Inter: ora è pronto al riscatto. Coco è già al lavoro e punta alla Roma Nazionale Saul Coco, 26 anni, difensore della Guinea Equatoriale Il difensore è stato operato martedì alla mano sinistra: l’obiettivo è rivederlo per l’ultima in casa".