La Gazzetta dello Sport: “Ci sono buone basi per crescere”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un'intervista a Ciccio Graziani, ex attaccante granata: "Ci sono buone basi per crescere ancora. E chiedo 3 vittorie. Mi piacerebbe esserci per l'ultima contro la Roma. Adams lotta e sgomita, ha il "nostro" carattere: anche a me i tifosi riconoscevano questa voglia. Rispetto molto Cairo: ci sentiamo spesso al telefono, sta facendo bene. Un Elmas così non me lo aspettavo, Vagnati ha fatto un ottimo colpo".