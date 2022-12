La Gazzetta dello Sport: “Cin cin per il Toro”

Le celebrazioni per i 116 anni del Torino e l'intervento del presidente granata Urbano Cairo occupano le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Mezzanotte in punto, si stappa lo spumante e si taglia la torta sulla quale giganteggia il toro rampante con un 116 grande così. Centosedici sono gli anni del club. Il presidente Urbano Cairo ha appena soffiato le candeline, rigorosamente granata, all’interno della Rinascente nell’elegante via Lagrange di Torino, dove ha dato appuntamento alla gente granata: tifosi, appassionati, amici del club, gli sponsor, i calciatori, i dirigenti, preparatori, medici, tecnici e tutte le figure che ogni giorno lavorano per continuare questa lunga storia che va avanti dal 3 dicembre 1906. [...] «Torino è stata e rimarrà granata - sottolinea Cairo -. Il legame con la città è fondamentale, Torino è il nostro punto di riferimento. I torinesi sono molto tifosi del Toro, ci sostengono sempre e in tutte le occasioni. Le recenti due stagioni non bellissime che abbiamo avuto sono coincise con le due stagioni della pandemia nelle quali ci mancava allo stadio il dodicesimo uomo in campo. Abbiamo sofferto molto i due campionati senza pubblico»".