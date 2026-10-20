"Vero Toro. Salto in alto granata con super Simeone. Il Cholito e Adams lanciano gli uomini di Abate: 10 punti nelle ultime 5 gare, agganciato il Napoli". L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebra il netto successo per 3-0 del Torino sul campo del Parma, un successo limpido che conferma la continuità della squadra granata dopo la sosta. Il quotidiano analizza la prestazione perfetta offerta dagli uomini di Ignazio Abate al Tardini: "Trascinato dalla doppietta di un super Giovanni Simeone e dal gol di Che Adams, il Toro ha centrato la seconda vittoria consecutiva dopo l'Udinese, superando l'Atalanta e raggiungendo il Napoli in classifica. I granata hanno mostrato il massimo della concretezza con tre reti su altrettanti tiri nello specchio della porta, mantenendo inoltre l'inviolabilità della propria rete. Un dominio tattico imposto fin dai primi minuti grazie al dinamismo del 4-4-2 in fase di possesso, con la catena di sinistra formata da Comuzzo e Cacciamani abile nel mettere subito in difficoltà la squadra di Gilardino". Un successo che certifica la crescita costante del gruppo e il definitivo sblocco del suo bomber di riferimento: "Dopo il ko casalingo di settembre contro il Monza, la squadra ha cambiato decisamente marcia conquistando dieci punti nelle ultime cinque uscite. Oltre alla stabilità difensiva e alla qualità di Bragança e Mandragora in mezzo al campo, la serata ha regalato la prima doppietta in granata a Simeone — chiusa da una gemma da 27 metri — tornato a esultare nello stesso match con Adams a distanza di quasi un anno dall'ultima volta".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.