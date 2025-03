La Gazzetta dello Sport: “Claudio Sala: «Il Toro può ancora sognare l’Europa»”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport dedica un'intera pagina all'intervista ad una delle più grande leggende del Toro: Claudio Sala. L'ex esterno granata ha parlato dapprima del suo passato, tra le giovanili dell'Inter, Monza e proprio il Torino. Sala si è concentrato poi sul momento dei granata, sull'importanza di una vittoria a Monza che consentirebbe ai granata - forti di un calendario favorevole nel mese di marzo - di sognare ancora per un posto nelle coppe europee. I complimenti della leggenda del Toro vanno poi ad Elmas, in cui un po' si rivede per capacità di dribbling e caratteristiche, e Vanoli, che è stato in grado di cambiare e di portare a Torino un ambiente piacevole, e che all'ex esterno granata ricorda Giagnoni, "per la sua capacità di unire e perché aveva portato un pizzico di serenità". Infine Sala si dice favorevole all'aver assegnato la fascia da capitano a Samuele Ricci, che a 21 anni è diventato capitano del Toro come lui all'epoca lo era diventato del Monza, squadra a cui la leggenda granata augura di risollevarsi presto.