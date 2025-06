La Gazzetta dello Sport: “Coco, la certezza”

La stagione di Saul Coco, la prima in Serie A, è stata certamente positiva. Non sono mancati i momenti di difficoltà, ma il difensore centrale si è calato bene tutto sommato nella nuova realtà. "Non vede l’ora di ripartire nella sua seconda avventura italiana, Saul Coco, dopo aver salutato una prima volta in un’avventura con decisamente molte luci. Dall’8 luglio, giorno del raduno del Toro al Filadelfia, il nuovo tecnico Marco Baroni lo aspetterà a braccia aperte. Sarà il momento per avviare un nuovo discorso, ma anche per ripartire da quella difesa a quattro nella quale il difensore granata si è trovato molto più a suo agio nell’ultima Serie A".