La Gazzetta dello Sport: “Coco, Maripan e Vlasic. Il Toro ha tre certezze”

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport oggi viene dedicato spazio anche al Torino con un approfondimento su tre leader della squadra granata che nel girone di ritorno sono sempre stati titolari e delle prime scelte per il tecnico Paolo Vanoli. Si tratta di Nikola Vlasic, Saul Coco e Guillermo Maripan. Il numero 10 croato è riuscito a fare un importante salto di qualità in questa stagione e sta mettendo la sua tecnica a servizio della squadra sulla trequarti con buon giocate per il resto dei compagni. Maripan e Coco vengono invece definiti due "difensori diversi": il cileno ha avuto grandissima regolarità dal derby in avanti ed è sempre uno dei migliori in campo, il centrale ex Las Palmas invece ha trovato meno gioie in termini di gol rispetto al girone d'andata ma è in crescita nelle ultime partite per fisicità e qualità dei recuperi.