La Gazzetta dello Sport: “Come cresce Milinkovic”

"Come cresce Milinkovic - Titola l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che poi continua - Parate da Record, il super portiere si è preso il Toro. Il gigante serbo è primo per numero di interventi in campionato ed è sempre più decisivo. La scalata è cominciata la scorsa stagione e con l'arrivo di Vanoli è rimasto un titolare inamovibile. Al netto di qualche errore, è stato provvidenziale in tante occasioni, come l'ultima volta con il Como".