La Gazzetta dello Sport: “Con Schuurs è un Toro di ferro”

"Lo chiameranno Fort Toro. Semplicemente difesa, sarebbe anche un po’ riduttivo - scrive La Gazzetta dello Sport nel day after dell'annuncio di Perr Schuurs come nuovo giocatore granata - Per l’abbondanza nelle scelte, per la qualità che mostra il rooster dei difensori, per quel mix tra la garanzia offerta dai calciatori esperti e il vento portato dalla gioventù di qualità". Il quotidiano identifica due pacchetti arretrati con cui Juric potrà interfacciarsi. Uno più "tradizionalista" con Djidji e Rodriguez, uno che rappresenta invece una "promessa di futuro" con i giovani Zima e Buongiorno. E ora si aggiunge Schuurs, "la classica mossa che chiude il cerchio. Juric lo getterà subito nella mischia domani con la Lazio? La tentazione c’è, si apre il ballottaggio con il cuore-Toro Buongiorno nella posizione di regista difensivo. La strada per il futuro è tracciata, l’olandese vestirà i panni del leader del bunker granata".