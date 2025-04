La Gazzetta dello Sport: “De Biasi: «Cairo figura di primo piano. Il Toro un modello»”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani oggi in edicola

Ex allenatore di Torino prima e Udinese poi, Gianni De Biasi è intervistato nell'edizione pasquale del quotidiano La Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico, primo scelto da Urbano Cairo, comincia proprio parlando del presidente del Torino: "Ai miei tempi, com’è normale che sia, il presidente Cairo muoveva i primi passi nel calcio e ha dovuto pagare un dazio di entrata perché non conosceva questo mondo. Oggi il Toro è una società sanissima, da prendere a modello, e al tempo stesso anche il presidente Cairo è diventato una figura di primissimo piano nel calcio italiano. È sempre stato un grande imprenditore, oggi lo è anche nel calcio. È il presidente più longevo della storia del Toro e questa è una cosa importante che ha meritato. La cosa bella è che, nonostante i miei due-tre esoneri, tra di noi è rimasta una stima reciproca grandissima: io con lui mi sono trovato bene". Continua la propria intervista De Biasi parlando del futuro dei granata: "Il club ha gettato delle basi buonissime. Il direttore tecnico Vagnati sta facendo un buon lavoro: sottotraccia, ma è un buon lavoro. È sempre in sintonia con il presidente Cairo, hanno formato un corpo unico: è fondamentale".