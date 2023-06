La Gazzetta dello Sport: “Djidji resterà per un altro anno in granata”

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto della situazione relativo al futuro di Koffi Djidji. Il difensore del Torino ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma dopo un periodo in cui sembrava che la sua strada e quella del Toro dovessero separarsi, le parti si sono riavvicinate. In questo momento più che mai, infatti, il rinnovo del contratto del difensore francese sembra essere ad un passo. Secondo la rosea, mancano solamente gli ultimi dettagli prima dell'annuncio che potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Djidji è un elemento molto importante per il tecnico Ivan Juric che lo ha sempre sostenuto e a più riprese lo ha definito come il giocatore più sottovalutato della sua rosa. Quando il numero 26 granata metterà la firma sul nuovo contratto sarà quindi motivo di grande gioia per l'allenatore croato.