La Gazzetta dello Sport: “Dopo 3 mesi di stop torna a disposizione Njie”

Tra le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio anche al Torino con un aggiornamento sulle condizioni di un giovane talento della formazione granata. Si tratta di Alieu Njie che dopo tre mesi in cui non si è più visto in campo a causa di un infortunio, è pronto a tornare a disposizione di mister Paolo Vanoli per gli ultimi appuntamenti della stagione. L'esterno offensivo classe 2005 si era sottoposto ad un intervento al malleolo tibiale destro e così è rimasto fuori dal 1 febbraio, un freno davvero notevole nella stagione di Njie che nella prima parte di campionato veniva spesso chiamato in causa dal suo allenatore, desideroso di puntarci molto per farlo crescere. Secondo la rosea, il giovane talento svedese potrebbe tornare tra i convocati per l'ultima partita contro la Roma.