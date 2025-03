La Gazzetta dello Sport: “Dossena: «Casadei è merce rara»”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport riporta un'intervista a Beppe Dossena. L'ex centrocampista granata è stato dapprima interrogato su Cesare Casadei, che Dossena ha etichettato come "merce rara", analizzando l'importanza delle sue grandi doti tecniche, d'esperienza (grazie agli anni passati in Inghilterra) ma anche fisiche: "La palla la metti lunga e lui salta, spizza, usa il fisico nella maniera più corretta. In più ha il tempismo nello stacco, sa come gestirlo, sa servire un compagno". L'ex centrocampista granata ha poi espresso commenti di apprezzamento su Vanoli, sulla sua capacità di adattarsi alla squadra, alle situazioni e di creare un gruppo che sia coeso e che stia bene anche a livello di ambiente. Infine, interrogato sugli obiettivi, Dossena ha detto che vede ancora possibile l'obiettivo Europa per il Torino, in particolare per "Convinzione, determinazione, coraggio: i presupposti ci sono. Poi magari a penalizzarli può arrivare qualcos’altro, ma non sarà certamente la mancanza di mentalità e di voglia".