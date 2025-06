La Gazzetta dello Sport: “Due amichevoli in Germania ad agosto per il Toro”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta una curiosità in merito al programma estivo del Torino che dal 14 al 26 luglio sarà a Prato dello Stelvio per il ritiro estivo ma che prima si radunerà al Filadelfia per qualche giorno di lavoro, dall'8 al 13 luglio. Inoltre, la società è a lavoro per organizzare almeno due amichevoli in Germania ad inizio agosto prima del debutto in Coppa Italia che è in programma per il 17 di quello stesso mese. La prima amichevole del nuovo Toro di Baroni dovrebbe essere tra il 9 e il 10 agosto contro l'Hoffenheim, club che milita in Bundesliga.