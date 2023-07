La Gazzetta dello Sport: “Ecco Bellanova: personalità, ambizione e talento”

Le pagine sul Torino dei quotidiani oggi in edicola

Così La Gazzetta dello Sport commenta l'arrivo di Bellanova al Torino: "Personalità e grandi ambizioni miscelati a un talento cristallino che non vede l’ora di esplodere definitivamente dopo aver stupito tutti gli osservatori nella prima parte del recente Europeo Under 21. Raoul è stato uno dei più positivi nella deludente spedizione azzurra, al punto da meritarsi il riconoscimento di migliore esterno destro della fase iniziale della competizione continentale. La prima parte del suo post pubblicato sui social è dedicata ai saluti ai tifosi nerazzurri. L’Inter è stata la sua ultima squadra, dove è rimasto nella precedente stagione in prestito dal Cagliari e con la quale ha giocato, da subentrato, anche uno spezzone significativo della finale di Champions a Istanbul".