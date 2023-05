La Gazzetta dello Sport: “Ecco i futuri Buongiorno”

"Sta crescendo una formazione Under 19 piena di stelline: da Savva a N’Guessan, da Antolini a Dell’Aquila, da Passador a Caccavo, da Weidmann a Dembelè. Spiccano i nomi di tanti emergenti da annotare sul taccuino. È il futuro che bussa alla porta del Filadelfia nel solco di un’antica e ricca tradizione: il vivaio è da sempre il cuore pulsante del club e, all’interno di questa meravigliosa storia, il presidente Urbano Cairo ha continuato a seminare, e ad investire, per garantire un bel futuro alla società". Così La Gazzetta dello Sport sul Torino che verrà. I giovani della Primavera stanno volando in campionato al secondo posto in classifica. Gineitis è il simbolo di questa nidiata, ma non c'è solo lui: "Gineitis è il simbolo del nuovo che avanza. Di una nuova generazione, interessantissima, esplosa in Primavera con la guida del tecnico Giuseppe Scurto. Promette pure il centravanti Caccavo (04). In difesa il centrale N’Guessan (03) è un mastino dalla grande forza, e Antolini(04) è un jolly, centrale o esterno sinistro all’occorrenza. Sulla destra apre il gas Dembelè (04), freccia dai mille polmoni. Nel mezzo è il regno del mediano Weidmann (03)".