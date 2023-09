La Gazzetta dello Sport: “Effetto Duvan, si corre verso il pienone”

"Duvan li ha invitati tutti ad accomodarsi per il suo debutto in granata, e i tifosi hanno preso d’assalto il botteghino. Se non è già Zapata mania poco ci manca. Di certo l’effetto-Zapata c’è e si tocca con mano: all’Olimpico Grande Torino si viaggia verso il pienone per la prima uscita del centravanti colombiano. Due allenamenti, è da 48 ore in città, e Juric gli affida subito le chiavi della squadra lasciando la pretattica nello spogliatoio". Così La Gazzetta dello Sport commenta l'arrivo di Zapata a Torino e l'effetto che ha portato sulla città. Il colombiano ha lavorato con Gasperini e perciò conosce bene i metodi di lavoro di Juric: "Zapata conosce a fondo il calcio di Juric, l’allievo preferito di Gasperini. Ha attraversato a lungo il mondo di Gasp a Bergamo, per cui non servono presentazioni. Juric a Duvan una richiesta in più l’ha consegnata. "Gli ho chiesto di darci molto dal punto di vista umano – svela il tecnico -, di aggiustare quelle piccole cose che in due anni ci sono costate 18 punti. Ci può portare malizia, e darci una mano in difesa".