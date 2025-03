La Gazzetta dello Sport: “Effetto Elmas”

Sulle colonne de la Gazzetta dello Sport questa mattina viene dedicato ampio spazio al neo acquisto granata Eljif Elmas, ancora a segno nell’ultima sfida contro il Parma: “Elmas sta abituando alla raffinatezza del suo calcio i tifosi, non solo quelli granata. A Bologna, nel suo primo gol torinista qualche minuto dopo il suo esordio (tunnel e pallonetto per superare in pochi metri Beukema e il portiere Skorupski), sono arrivati anche applausi dal pubblico di casa. Il gesto li valeva tutti. Le sue sono reti dal respiro internazionale: per restare in questi giorni, riguardate il diagonale di Julian Alvarez dell'Atletico nel derby madrileno di Champions, e si vedrà l'analogia con quello di Parma. L'effetto Elmas sta portando al Toro punti e bellezza: qualità e quantità che danno gioia”.