La Gazzetta dello Sport: “Elmas e Vlasic portano gol e fantasia al Toro”

Tra le pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il Torino con un approfondimento su due uomini di qualità dei granata come Elmas e Vlasic. L'obiettivo di oggi della squadra di Vanoli è quello di cercare di sfruttare la qualità degli uomini sulla trequarti per trovare altri 3 punti - oggi contro il Verona - che darebbero continuità al buon momento della squadra. Con una vittoria infatti il Toro aggancerebbe l'Udinese al decimo posto in classifica e per farlo i tifosi granata si aggrappano alle giocate di due dei giocatori più in forma come Vlasic ed Elmas che proveranno a trascinare anche oggi.