La Gazzetta dello Sport: “Elmas ha bruciato le tappe, già due gol e tanta qualità”

Tra le pagine di oggi de La Gazzetta dello Sport viene dedicato ampio spazio anche al Torino con un approfondimento su Eljif Elmas che sta vivendo un ottimo momento di forma con la divisa granata. Il centrocampista macedone ha avuto fin da subito un impatto importante in questa sua nuova avventura con il Toro, dopo l'arrivo a gennaio dal Lipsia. Come sottolinea la rosea, Elmas è stato bravo a cancellare i dubbi sulla sua condizione atletica e in 180' minuti in campo ha già segnato due gol e ha messo al servizio della squadra tanta qualità. Fin dai primi giorni al Filadelfia il centrocampista classe 1999 ha dimostrato grande voglia e tanta fame di tornare ad essere un giocatore importante in Serie A dopo l'esperienza positiva vissuta con la maglia del Napoli.