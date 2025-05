La Gazzetta dello Sport: “Elmas osservato speciale”

L'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, oltre a dedicare un approfondimento alle parole post-partita di Cesare Casadei, fa il punto della situazione per quanto riguarda la programmazione estiva: "Si ripartirà l’8 luglio (la data sarà da confermare) con il raduno al Filadelfia, poi dal 14 al 26 luglio ritiro estivo a Prato allo Stelvio (Bolzano). La società sta lavorando per organizzare due o tre amichevoli in quota, e anche degli appuntamenti all’estero. Ad esempio nel secondo fine settimana di agosto, prima del debutto in Coppa Italia, il Toro sarà in Germania per un test internazionale nella casa dell’Hoffenheim". Per quanto riguarda il presente, invece, i granata sono già in campo per preparare l'ultima giornata contro la Roma, ma c'è un osservato speciale: "Intanto ieri, al Filadelfia, allenamento di ripresa dopo la gara, oggi riposo: sotto osservazione c’è Elmas per noie muscolari alla coscia sinistra", conclude il quotidiano.