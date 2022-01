La Gazzetta dello Sport: “Fares, accordo Lazio-Toro. Manca solo il sì del Genoa”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La trattativa Torino-Lazio per portare Fares alla corte di Juric ha subito un intoppo. Come riportato ieri da Toro News e dalla Gazzetta dello Sport nell'edizione di oggi, è già stato trovato un accordo tra le parti sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma il Genoa, squadra in cui l'algerino milita attualmente, ha deciso di frapporsi e rallentare la trattativa. Il Grifone, che deve sciogliere il prestito attuale per far proseguire l'operazione, sta prendendo tempo per decidere il dà farsi, ma, come riporta la rosea sul proprio quotidiano: "Oggi sarà la giornata decisiva". La volontà del giocatore, che è in cima ai pensieri di Vagnati da molto tempo, comunque è chiara: "L'algerino ha accettato la proposta granata, attratto dalla possibilità di far parte del progetto avviato dalla coppia Juric-Vagnati. E non vede l’ora di mettersi a disposizione del suo eventuale futuro tecnico". In caso di mancata conclusione dell'affare il Torino ha già individuati i possibili sostituti: "Lykogiannis del Cagliari e Dijks del Bologna":