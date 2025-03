La Gazzetta dello Sport: “Fiducia e gol per Vlasic, ora il suo talento esplode”

Tra le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport oggi viene dedicato spazio anche al Torino con un approfondimento su uno degli uomini più in salute che ci siano nella squadra granata, vale a dire Nikola Vlasic. Il trequartista croato è tornato a mostrare tutto il suo talento ora che si trova nel cuore della squadra e al centro del gioco, grazie al passaggio al 4-2-3-1 che è un modulo che esalta le sue doti. Il numero 10 granata è infatti uno dei giocatori che ha maggiormente beneficiato del passaggio al nuovo modulo ed è stato promosso anche a vice capitano. La rosea svela anche un dettaglio: il tecnico Paolo Vanoli ha parlato con Vlasic in una cena proco prima di Natale nel corso della quale ha lanciato l'idea del passaggio al nuovo modulo nel quale il croato ex West Ham è diventato l'ingranaggio principale e gode di grande libertà di movimento che gli ha infuso più fiducia e lui la sta tramutando in gol decisivi, come l'ultimo con l'Empoli valso i tre punti.