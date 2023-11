La Gazzetta dello Sport: “Fourneau che errori, Toro ko”

"Ci sono tante verità nella notte che condanna il Toro - scrive La Gazzetta dello Sport dopo il ko in Coppa Italia contro il Frosinone - La prima è che nel momento decisivo, è emersa la qualità della squadra di Di Francesco, trascinata da Soulé e da Reinier. La seconda verità è che la partita ruota inevitabilmente attorno al rigore prima assegnato al Torino e poi cancellato dopo l’intervento del Var Abbattista". In merito specifica il quotidiano: "Ma dov'è il chiaro errore? È la classica situazione su cui il Var non dovrebbe intervenire. Insomma, un pasticcio". E alla fine conclude: "C'è poi poi un’altra verità, ossia che il Toro ha faticato a comprendere come disinnescare gli avversari. Tanti tentativi, molti tiri, parecchi corner, ma poche grandi occasioni".