La Gazzetta dello Sport: “Gigante Vanja”

I granata giocano una partita di spessore contro un Diavolo infreddolito e anche sfortunato, ma colpevole di alcuni errori da matita blu. Protagonista assoluto della sfida è stato Vanja Milinkovic-Savic, autore di parate di lustro e di un rigore respinto. "Cercano tutti lui. Dopo il fischio finale, dopo aver chiuso per l’ennesima volta la porta in faccia al Milan con quell’uscita su Pavlovic, Vanja Milinkovic-Savic non ha nemmeno il tempo di realizzare. Arriva Guillermo Maripan e lo travolge in un abbraccio infinito. Poco dopo ecco anche Paolo Vanoli che gli salta addosso e non lo molla più. Il Torino rende onore al suo portiere nella settimana in cui ha compiuto 28 anni e nel giorno in cui si consacra tra i portieri più grandi, di questa Serie A ma forse addirittura d’Europa. E lo fa ben al di là del dato dei quattro rigori parati su cinque".