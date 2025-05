La Gazzetta dello Sport: “Gineitis, nel Toro c’è sempre”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus su Gvidas Gineitis, centrocampista lituano del Torino: "Il jolly Gineitis. Mediano, mezzala ma anche esterno Nel Toro c’è sempre. A Lecce Gvidas ha giocato alto sulla sinistra: il lituano copre tantissimi ruoli e segna se parte dalla panchina. È nato il 15 aprile 2004 a Mazeikiai (Lituania). Nasce centrocampista centrale, diventa mezzala sinistra: cresce nell’Atmosfera in Lituania, poi nel 2020 arriva in Italia nel vivaio della Spal. A gennaio 2022 passa al Torino. Esordio in A in Milan-Torino nel 2023: finora vanta 46 presenze in campionato. Con la Lituania 18 partite e un gol".