La Gazzetta dello Sport: “Giovani nel futuro del Toro, in 4 bussano a Baroni”

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi viene dato spazio anche al Torino e diversi giovani talenti del settore giovanile che sono in rampa di lancio in questo momento e vogliono fare un salto di qualità. Si tratta di quattro giocatori che sperano di poter conquistare il nuovo allenatore granata Marco Baroni e di riuscire quindi ad avere un buon minutaggio per crescere molto nella prossima stagione. I giocatori che il quotidiano mette in risalto sono: Sergiu Perciun, trequartista classe 2006; Alessandro Dellavalle, difensore centrale nato nel 2004 appena rientrato da un prestito positivo a Modena in Serie B; Alieu Njie, esterno offensivo classe 2005 e infine il più esperto Gvidas Gineitis, centrocampista lituano del 2004 che ha già avuto parecchio spazio nelle ultime due stagioni con Juric e Vanoli. Certamente il percorso che il lituano sta facendo - già autore di 3 pesanti gol contro Lazio, Fiorentina e Milan nello scorso campionato - può essere un modello per gli altri tre che ambiscono ad avere spazio nel Toro e sono una speranza per il futuro per tutti i tifosi granata.