La Gazzetta dello Sport: “Gol subiti in casa, solo una squadra meglio del Toro”

Le pagine a sfondo granata del quotidiano La Gazzetta dello Sport riportano un approfondimento sulla difesa granata, in particolare sui buoni rendimenti tra le mura amiche: "Il Torino è secondo per minor numero di gol subiti in casa dall’avvio del campionato. Sono 12 in 14 partite, come il Milan (in 15 gare). Meglio ha fatto soltanto il Napoli, che nelle 14 gare di Serie A disputate al Maradona ha preso soltanto dieci reti. L’ultima sconfitta interna dei granata risale al 21 dicembre 2024, 0-2 dal Bologna. Da quel momento in avanti, nei sei turni giocati all’Olimpico Grande Torino, sono arrivati tre pareggi contro Parma, Juventus e Genoa e tre vittorie contro Cagliari, Milan ed Empoli, subendo soltanto tre gol". Naturalmente a fronte di ciò è impossibile non citare l'ottimo rendimento di Vanja Milinkovic-Savic, che solo nel 2025 ha mantenuto la porta inviolata per quattro volte. I miglioramenti difensivi sono dovuti anche all'aver trovato una soluzione a livello di interpreti: Maripan a comandare la difesa e Coco al suo fianco stanno funzionando. Biraghi (o Sosa in alternativa) a sinistra stanno fornendo ottime prestazioni, mentre sulla destra c'è molto ricambio, con Walukiewicz, Pedersen e "il quartiere Dembelé".