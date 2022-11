La Gazzetta dello Sport: “I compiti di Ricci per aggiungere muscoli al Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Durante la sosta Samuele Ricci ne approfitterà per allenarsi e seguire le indicazioni che gli sono state fornite dal tecnico Juric, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Perché Ricci ha deciso di passare questa settimana allenandosi. Saranno sei giorni di lavoro, prima di rientrare domenica sera a Torino. Una decina di giorni fa, prima di salutare lo spogliatoio, al Filadelfia, e di unirsi al gruppo azzurro di Mancini, Juric si è raccomandato con lui su un particolare tipo di lavoro da svolgere nella pausa. Il focus è sul potenziamento della fascia muscolare, per aumentare la sua forza d’urto nell’uno contro uno".