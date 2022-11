La Gazzetta dello Sport: “Il bilancio di Cairo, soddisfatto del Torino di Juric”

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, spazio alla soddisfazione del presidente Urbano Cairo per l'avvio del Torino. "20 punti dopo 14 giornate significano che il cammino di quest’anno viaggia a un ritmo superiore alla buonissima marcia del campionato precedente - scrive il quotidiano, riprendendo i concetti espressi dal presidente - Il Toro ha tre punti in più di un anno fa. Da quarant’anni non vinceva tre gare di fila in Serie A contro la Sampdoria. I numeri disegnano esattamente il perimetro del buon momento di forma raggiunto dalla squadra di Juric nel cuore dell’autunno". Ora il Torino incrocerà la Roma dell'ex Andrea Belotti, a cui Cairo ha ammesso di essere affezionato: "Andrea non l’ho più sentito, ma quando è andato via gli ho fatto l’in bocca al lupo. A lui sono davvero affezionato, indipendentemente dal fatto che ci abbia lasciato a scadenza. Sette anni insieme sono un periodo lungo, non si dimenticano, nei quali con noi ha fatto tanti gol".