La Gazzetta dello Sport: “Il futuro è Toro”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un'intervista a Silvano Benedetti, ex calciatore granata. Di seguito le sue parole: "Elmas è la stella, poi Casadei e Ricci. Gettate solide basi. La squadra è in crescita, oggi può battere chiunque. Con Schuurs e Zapata sarebbe in piena zona Europa. Vanoli Trasmette l’idea che per lui il Toro sia il Real Madrid. Casadei incarna le doti del giovane Toro Ricorda Tardelli". Infine il quotidiano dedica un focus anche al portiere del Torino, Milinkovic-Savic: "Milinkovic pararigori: top in Europa. Il gigante del Toro ne ha presi 4 su 5. Il serbo è al comando della classifica della stagione con Gazzaniga del Girona".