La Gazzetta dello Sport: “Il Gallo alla Roma, Ricci alla prova personalità”

La Gazzetta dello Sport riporta che Andrea Belotti è un nuovo calciatore della Roma: "Finalmente è arrivato il momento, Andrea Belotti ora può sentirsi davvero un giocatore della Roma. Perché ieri si sono andate ad incastrare tutte le caselle al posto giusto, con Felix che è praticamente diventato un giocatore della Cremonese e il Gallo pronto di conseguenza a sbarcare a Trigoria". Poi c'è un focus su Ricci: "Crescita sensibile e costante al punto da meritarsi i complimenti di Juric nello spogliatoio, la soddisfazione del club, l’applauso dei tifosi sui social e le attenzioni del commissario tecnico della Nazionale. Quel Roberto Mancini che non si è perso un minuto del suo inizio di campionato. Già, perché il nome di Ricci è ormai stabilmente sull’agenda azzurra per un futuro che potrebbe essere non troppo lontano. Due indizi potrebbero già essere utili per modellare una prova. Sabato, a Cremona, è attesa un’ulteriore conferma. Perché Ricci ha sempre riempito le sue giocate di classe sin da quando era ragazzino, rappresenta una grande promessa del calcio italiano, ma la sensazione è che adesso stia aggiungendo qualcosa in più al suo percorso di formazione. Si chiama personalità, nel gergo del calcio è spesso tradotta con la parola cattiveria. È l’ultimo step che attende questo centrocampista dalle qualità indiscutibili: lui è decisamente sulla buona strada".