La Gazzetta dello Sport: “Il gioco è granata. La Lazio si difende e punge di più”

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna del quotidiano, analizza il match giocatosi ieri - sabato 20 agosto - all'Olimpico Grande Torino tra i granata di Juric e la Lazio di Sarri, traendone le seguenti conclusioni: "Allenatori dalla personalità tonante, che danno un’impronta netta alle loro squadre. E che non riescono a superarsi. Questo è il terzo pareggio fra Torino e Lazio nei tre confronti con Ivan Juric e Maurizio Sarri alla guida. Ed è la terza volta che al tecnico del Toro girano un po’, per non aver raccolto di più. Al Toro resta la soddisfazione di aver governato di più il match, ma Sarri tiene la contabilità delle occasioni più nette - le sue quattro - quindi si pensa davanti. Morale: opposizione difensiva spesso prevalente, nell’attenzione dell’ultima linea (Lazio) o nella capacità di recuperare a un errore (Torino), mentre nel resto c’è ancora qualcosa da sistemare". La rosea, inoltre, concede la palma di migliore in campo del Torino a Vanja Milinkovic-Savic (7 di voto), ma conferisce anche a Buongiorno, Linetty e Rodriguez un buon 6,5.