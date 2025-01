La Gazzetta dello Sport: “Il jolly d’attacco è arrivato in città”

"Toro, Elmas c'è. - scrive l'edizione odierna del quotidiano riferendosi al nuovo acquisto granata - L'attaccante macedone ha svolto le visite mediche. Oggi riparte per Skopje per ottenere il visto di lavoro. I granata aspettano a breve l'offerta del Chelsea per Casadei: l'accordo col giocatore c'è. Vanoli studia le mosse tra conferme e dubbi. Gineitis incalza Tameze. Sarà ancora 4-2-3-1: ballottaggio per il partner di Ricci, a destra Pedersen o Walukiewicz".