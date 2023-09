La Gazzetta dello Sport: “Il mago Radonjic per il Toro di Juric”

La Gazzetta dello Sport di oggi esalta la giocata di Radonjic che ha permesso ai granata di tornare a vincere in casa dopo sei mesi: "Tre secondi per colorare il cielo di granata e rendere insonne la notte di Ivan Juric. Tre secondi per rovesciare tutto: una serata, una storia, forse addirittura una stagione. Il più grande spettacolo del weekend sono quei tre secondi di Nemanja Radonjic tutti di un fiato, da lasciare a bocca aperta. Controllo delizioso dopo 93 minuti e 49 secondi contro il Genoa, accelerazione bruciante su Hefti, destro a giro imprendibile all’incrocio dopo 93 minuti e 52 secondi. Un lampo devastante nel quale ha toccato i trentuno chilometri orari partendo da fermo, roba da velocista vero". Arrivano i complimenti dal mondo per l'uomo del momento: "Nelle ultime ore, sul suo cellulare sono comparsi i complimenti di Leao del Milan e di Sergej Milinkovic Savic dall’Arabia Saudita, ovviamente compagno nella nazionale serba. La sua magia ha fatto il giro del mondo. Il nuovo 10 granata è l’uomo del momento, e verrebbe da pensare che la pausa del campionato cada nel momento sbagliato. Rado ha cominciato a brillare, Torino è ai suoi piedi e poi c’è quel rapporto tra lui e Ivan Juric che non è mai banale".