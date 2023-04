La Gazzetta dello Sport: “Il nuovo Karamoh”

"Infanzia, gioventù, la vita familiare, il figlio di 4 anni in Francia, la fidanzata lontana e poi, naturalmente, il

Toro - si legge su La Gazzetta dello Sport - .Yann Karamohsi è raccontato in una lunga chiacchierata con la tv di casa, Torino Channel, dalla quale emerge la figura di un giovane adulto che ha abbandonato definitivamente certi atteggiamenti un po’ stravaganti che ne macchiavano l’immagine per concentrarsi su una carriera che promette di proseguire sempre meglio in maglia granata".