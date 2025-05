La Gazzetta dello Sport: “Il piano verso l’Inter”

Vanoli studia le mosse per il match contro l'Inter. Il tecnico sta cercando le contromisure per affrontare con saggezza e anche sfrontatezza la finalista di Champions League. "Nel cuore del Toro Paolo Vanoli presenterà il più grande spettacolo del weekend. Perché lì nel mezzo, tra staffette (probabili) e uomini che possono interpretare il doppio ruolo, il tecnico sta costruendo il segreto per provare ad affrontare con personalità, e anche con un briciolo di sfrontatezza, questa Inter finalista di Champions. Domenica pomeriggio (si parte alle ore 18, allo stadioOlimpicoGrandeTorino), la sfida decisiva si giocherà a centrocampo, reparto nel quale Vanoli può nuotare nell’abbondanza. E se il ragionamento su Ricci e sula da tutto il resto, il tecnico potrà contare almeno su tre carte di qualità per creare difficoltà alla squadra di Simone Inzaghi".